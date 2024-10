È in arrivo il weekend più caldo dell’anno e notti 'tropicali', con temperature minime che tra domenica e lunedì non scenderanno sotto i 29 gradi: è quanto prevede Antonio Sanò, fondatore del sito 'iLMeteo.it', precisando che già nel prossimo weekend la colonnina di mercurio non scenderà sotto i 27 gradi a Brindisi e Genova.

Confermando l'ulteriore espansione dell'alta pressione con valori 12°C più alti della media tra Francia e Germania, oltre +8°C in Italia, Sanò sottolinea come saranno le minime che, durante i prossimi giorni, determineranno il caldo record di questo weekend 2024.

"Ci saranno 'sonni bollenti' - rileva - ed avremo anche la 'Notte delle stelle 2024' decisamente africana". Tutta la Liguria soffrirà notti caldissime, ma anche a Massa, Messina, Reggio Calabria e Treviso, precisa Sanò, "la minima prevista si aggirerà sui 25°C con 24°C a Firenze, Napoli, Pisa e Venezia. E proprio le minime - continua - aumenteranno ancora di più tra domenica e lunedì con picchi di 27-29°C non esclusi a Genova, Savona, La Spezia, Massa e Messina; ancora oltre i 25°C di minima da Trieste in giù, da Gorizia a Palermo passando per Napoli, Pisa e Rimini".

Anche le massime, ovviamente, saranno nordafricane, vicine ai 40°C da nord a sud, conclude Sanò, "disturbate pochissimo dai locali temporali pomeridiani previsti sui rilievi alpini ed appenninici".