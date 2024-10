La foto del giorno di Sardegna Live è dedicata a Sant'Efisio. Una parete dedicata al santo martire e guerriero. Per Sant’Efisio i miracoli esistono, eccome, come questo bellissimo lavoro creato dalla Consulta Giovanile Sarroch che con grande entusiasmo ha portato avanti il miracolo delle cose belle, che colorano e abbelliscono il centro abitato. Anche il sindaco Salvatore Mattana (nella foto), si è complimentato per la splendida iniziativa artistica.

La gioia della comunità

“Ringraziamo l’amministrazione comunale, il delegato della Consulta Giovanile Mirko Spiga gli artisti The Answer e Kofa, il Comitato per i festeggiamenti di Sant’Efisio e Santa Vittoria – Sarroch, la Riva & Mariani per il prezioso aiuto e i proprietari per aver messo a disposizione il muro della propria casa”.