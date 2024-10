Un gesto bellissimo, in primis quello di Claudia Lai Nainggolan, che nelle scorse settimane aveva ideato un’iniziativa a favore dei bimbi ricoverati al Microcitemico: raccogliere maglie, oggetti preziosi dei calciatori, promuovere un’asta e i proventi della vendita utilizzarli in beneficenza per comprare i regali di Natale e rendere più gioiosa la permanenza dei piccoli ospiti.

Poi, il susseguirsi di tanti personaggi famosi che hanno aderito al nobile gesto: tra di loro, anche l’ex Capitano dei Rossoblù Daniele Conti, che ha donato a Claudia gli scarpini da lui utilizzati nella sua partita di addio del 23 maggio 2016 al Sant’Elia, per il “Conti day”.

E su Instagram, Claudia condivide con i suoi followers la grande emozione: “E poi che dire… c’è lui, unico e inimitabile, il capitano, uomo, marito e papà d’eccellenza. Grazie Daniele Conti e Valeria Perronace (la moglie di Conti), per questo dono, vi voglio bene”.