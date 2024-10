Cagliari la città del sole. Cagliari che si affaccia sul mare. Cagliari fondata dai fenici, con la sua storia ricca di eventi e testimonianze che hanno lasciato il segno.

Nel cuore più intimo di questo luogo ricco di fascino e memoria sorge uno dei compressi monumentali più rappresentativi e di maggior pregio: il Bastione di Saint Remy.

Costruita sulle antiche linee difensive del capoluogo sardo, la struttura inaugurata nel 1901 domina elegante e superba.

Dalla maestosa Terrazza Umberto I lo sguardo dei visitatori poggia su un quadro ampio di nitida bellezza che spazia sui tetti e le chiese di Cagliari, sui colli che la sovrastano fino a discendere verso il mare e i suoi orizzonti.

La passeggiata coperta, progettata nel 1896, insieme alla terrazza Umberto I, da Giuseppe Costa e Fulgenzio Setti, è stata adibita a diversi usi, come sala per ricevimenti, spazio espositivo per mostre e fiere, rifugio per sfollati.

Altrettanto suggestive sono le visioni che si aprono alla vista dalla terrazza di Santa Caterina, l’appendice più settentrionale del Bastione Saint Remy, e dal Bastione Santa Croce, situato nell’omonima via.