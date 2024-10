Quella di sabato 7 settembre sarà una serata insolita a Porto San Paolo. A poca distanza da sdraio, ombrelloni e bagnanti e dalle spiagge più belle della Sardegna, andrà in scena infatti la settima edizione delle Pariglie a cavallo in onore della Beata Vergine Maria.

A partire dalle ore 16, l'Associazione Ippica Porto San Paolo, in collaborazione col Comune di Loiri Porto San Paolo, propone una serata ricca di fascino.

Viale Pietro Nenni, ricoperto di terra battuta, farà da scenario alle corse sfrenate di cavalli al galoppo con cavalieri e amazzoni provenienti da tutta l'Isola che si esibiranno in spettacolari e spericolate acrobazie lasciando senza fiato le migliaia di persone attese come di consueto nella località balneare.

I fantini, successivamente, si sfideranno in una corsa all'anello all'insegna dell'agonismo e della suspense. L'evento si svolgerà in un contesto particolarmente suggestivo, con il profilo dell'isola di Tavolara sullo sfondo, e sarà resa ancor più piacevole dal servizio dei punti ristoro allestiti per l'occasione dagli organizzatori.

A scandire i vari momenti delle salite a cavallo saranno i suoni della Banda musicale “Giacomo Puccini” di Gonnosfanadiga. La serata proseguirà con le sonorità etniche del gruppo Melodias Arkanas. L’evento sarà presentato da Pietro Lavena.

L’Associazione ippica Porto San Paolo vi aspetta per una serata di agonismo, spettacolo e intrattenimento. “Siamo pronti ad accogliere i tanti che sceglieranno di trascorrere il sabato sera in nostra compagnia. Alle ore 16 prenderà il via l’evento con i più esperti cavalieri della Sardegna che ci delizieranno con le loro acrobazie e la loro abilità in sella”, spiegano gli organizzatori. “Ringraziamo il Comune per il supporto. Pariglie, corsa all’anello e la musica dei Melodias Arkanas saranno gli ingredienti di un pomeriggio alla scoperta della Sardegna più autentica”.

"Si tratta di una manifestazione molto importante dal punto di vista turistico - commenta il sindaco di Loiri Porto San Paolo Francesco Lai -. Un momento che serve ad avvicinare le tradizioni locali della Sardegna ad una località turistica facendole così conoscere ai tanti vacanzieri che frequentano il nostro territorio".

"Le pariglie del 7 settembre - aggiunge il primo cittadino - saranno una vetrina per il patrimonio culturale della Sardegna. E' un evento che necessita di una grande macchina organizzativa attiva già da settimane anche e soprattutto grazie al lavoro dell’associazione ippica composta da molti ragazzi locali che stanno portando avanti un meritevole lavoro".