Finalmente Lupin III, il film live action diretto da Ryûhei Kitamura, arriva nei cinema per tre giorni imperdibili, il 22, 23 e 24 febbraio, distribuito da Microcinema in oltre 250 sale cinematografiche e anche nei cinema della Sardegna: CAGLIARI-UCI Cinemas, QUARTUCCIU-The Space Cinema, SESTU-The Space Cinema e OLBIA-Cineteatro.

Dal 1967, anno della sua nascita per mano di Monkey Punch, Lupin III ha accompagnato intere generazioni in tutto il mondo, lo stesso regista del film, Kitamura, ha dichiarato in un’intervista riferendosi al mitico personaggio di Lupin: “Per me è come l’acqua o l’aria, c’è sempre stato nella mia vita!”.

La fase di produzione del film, primo live action a godere del riconoscimento ufficiale del padre del manga, Monkey Punch, è durata diversi mesi fra Giappone e Thailandia, e la parola d’ordine durante tutto il periodo delle riprese è stata “Entusiasmo”, desiderio espresso dal regista durante il primo giorno, rivolgendosi a tutti: “Lupin è uno spirito libero. Mi piacerebbe girare questo film col sorriso”.

Il regista Ryûhei Kitamura ha, inoltre, definito “geniali” i due coreografi delle scene di combattimento del film, che con sapiente maestria hanno guidato gli attori nella realizzazione di scene d’azione grandiose; spettacolari, infatti, risultano i salti acrobatici di Lupin durante gli inseguimenti, i movimenti di spada di Goemon, la lotta a mani nude di Fujiko in uno dei momenti più sexy del film.

Anche Monkey Punch si è precipitato sul set già il primo giorno di riprese in Giappone, e sembra essersi divertito molto, tanto da aver detto a tutto lo staff e agli attori: “è la prima volta che vengo su un set cinematografico. È tutto fantastico e sembra di essere a Disneyland!”

Improntato sull’originaria formazione della banda di Lupin III con gli inseparabili Jigen, Goemon e Fujiko, il film racconta del primo incontro con l’ispettore Zenigata, da cui nasce la storica rivalità fra i due, fatta di trovate impertinenti e colpi di scena divertenti. Il film inoltre, proprio per sottolineare lo stretto legame con l’anime giunto sui piccoli schermi d’Italia a partire dal 1979, mantiene le voci degli attuali doppiatori italiani delle serie animate.

Un evento atteso e imperdibile, il ladro che da quasi mezzo secolo accompagna, affascina e diverte intere generazioni in Italia e nel mondo, prende vita. Lupin III, solo il 22, 23 e 24 febbraio in oltre 250 sale cinematografiche (elenco completo: http://www.microcinema.eu/it/news/lupin-iii.htm)

RIASSUNTO

Lupin III, nipote del celebre Arsenio Lupin, è universalmente riconosciuto come uno dei ladri più famosi del mondo, tanto da far parte dell’organizzazione The Works.

A capo di questo gruppo di ladri, c'è il veterano Dawson, che viene ucciso da una banda di criminali nel corso di una rapina, che ha come obiettivo un'antica collana, che a sua volta un tempo conteneva la preziosa pietra “Cuore rosso cremisi di Cleopatra”. A breve, il rubino e la collana si ricongiungeranno, per formare un unico gioiello dal valore inestimabile.

Lupin e i suoi amici - l'infallibile pistolero Jigen, il maestro della spada Goemon e l’affascinante Fujiko - dovranno espugnare “L’Arca di Navarone”, la gigantesca cassaforte di massima sicurezza in cui il gioiello è custodito. Il loro ingegnoso piano sarà ostacolato dall’instancabile ispettore Zenigata