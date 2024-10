La Polizia di Stato ha arrestato un 28enne per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale .

Nelle prime ore del mattino di lunedì una Volante del Commissariato di PS di Iglesias è intervenuta in un'abitazione del centro cittadino dopo che sulla linea d'emergenza 112 NUE era giunta la segnalazione di una presunta lite familiare all'interno dell'appartamento.

Giunti sul posto indicatore, gli agenti hanno provato ad accedere all'interno dell'appartamento per accertarsi che nessun inquilino fosse in pericolo o che comunque non si stessi consumando nessun reato, ma un uomo, presente all'interno, si rifiutava di aprire la porta d'ingresso.

Dopo vari tentativi, i poliziotti sono riusciti a convincere l'uomo ad aprire l'ingresso e, una volta all'interno, hanno identificato due persone, un 28enne originario del posto, in forte stato di agitazione e in evidente stato di ebbrezza alcolica e la sua compagnia.

Nonostante i poliziotti abbiano tentato di riportare alla calma l'uomo, il 28enne ha perseverato con un atteggiamento ostile nei loro confronti, al punto da scagliarsi contro di loro. Gli agenti hanno quindi deciso di bloccarlo definitivamente e metterlo in sicurezza nell'auto di servizio, dove ha continuato il suo atteggiamento aggressivo, sferrando calci all'interno del veicolo.

Il 28enne è stato accompagnato negli uffici del Commissariato in stato di arresto per l'ipotesi di reato di resistenza e oltreraggio a PU