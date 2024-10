Proseguono ininterrottamente le ricerche dell'escursionista irlandese disperso da ieri, quando nel pomeriggio ha fatto perdere le sue tracce lungo la terza tappa del Cammino Minerario di Santa Barbara, nel tratto di costa compreso tra Masua e Cala Domestica.

L'uomo, 39 anni, stava percorrendo il sentiero in compagnia dei fratelli, quando si sono divisi. Le ricerche, andate avanti tutta la notte senza esito, proseguono oggi con 15 tecnici provenienti dalle stazioni di Iglesias, Cagliari, Medio Campidano e Ogliastra, coadiuvati dal Centro di Coordinamento Mobile, il mezzo dotato di tutte le tecnologie a supporto delle ricerche, in prossimità della pineta di Masua.

Sul posto stamattina è giunto l'elicottero HH-139B dell'80° Centro Sar - Search and Rescue dell'Aeronautica Militare, decollato da Decimomannu per imbarcare una squadra di tecnici del Soccorso Alpino da elitrasportare in un'area di ricerca e per proseguire la perlustrazione su vasta scala della costa. Nella serata di ieri i 10 tecnici delle stazioni di Iglesias, Cagliari e Medio Campidano intervenuti sul posto hanno ripercorso il sentiero a partire dall'ultima posizione nota trasmessa dall'uomo.

E' decollato anche l'elicottero, con a bordo un tecnico del Soccorso Alpino, per una ricerca su vasta scala nell'area. In azione anche un drone munito di camera termica. Presente, infine, anche il personale dei vigili del Fuoco che nella serata di ieri ha perlustrato l'area con l'elicottero Drago, con due unità cinofile e droni.