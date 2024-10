Nella giornata di sabato 18 marzo gli Agenti del Commissariato di Iglesias hanno arrestato in flagranza un giovane di 22 anni per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio .

I poliziotti, dopo aver effettuato precedentemente delle indagini, hanno proceduto al controllo del giovane mentre camminava in una via del centro cittadino. Alla vista degli agenti, il 22enne ha tentato una breve fuga cercando di disfarsi di alcuni involucri di cellophane , risultati poi contengono 83 grammi di marijuana. Prontamente bloccato e messo in sicurezza, i poliziotti hanno eseguito delle verifiche anche nel suo domicilio in cui sono stati rinvenuti ulteriori 655 grammi sempre di marijuana, occultata all'interno dei mobili della casa, un bilancino elettronico di precisione e la somma complessiva di 430 euro in contanti, provento dell'attività di spaccio.

Per il ragazzo vige ora l'obbligo di dimora nel comune di Iglesias e la permanenza domiciliare negli orari serali e notturni.