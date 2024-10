L'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Iglesias e la Commissione Consiliare Politiche Sociali, considerate le numerose difficoltà in cui si trovano le persone con disabilità o con gravi patologie affette da Covid-19, hanno avviato una serie di interlocuzioni con le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) per la formazione di soggetti delle cooperative e delle associazioni del terzo settore, al fine di rendere possibile l'assistenza domiciliare dei soggetti allettati positivi al Covid-19.



“In queste ultime settimane – spiega l’Assessora alle Politiche Sociali Angela Scarpa – il forte incremento dei casi di Covid-19, mai registrato finora, è arrivato anche tra le mura domestiche, riguardando anche i pazienti con disabilità che prima, anche per via delle misure restrittive in atto, erano maggiormente tutelati. Oggi, in collaborazione con le USCA, si pone con urgenza la necessità di fornire un’assistenza domiciliare specializzata ai nostri concittadini in condizione di disabilità”.



Per Monica Marongiu, Presidentessa della V^ Commissione consiliare Politiche Sociali: “Un’iniziativa fondamentale per garantire l’assistenza di quanti si trovano ad affrontare la disabilità, sviluppata grazie alla sinergia ed alla collaborazione istituzionale con l’ASL e gli operatori dell’USCA, grazie ai quali si potrà mettere in atto la formazione necessaria degli operatori per l’assistenza domiciliare”.



Per le cooperative, le associazioni e le persone interessate sarà possibile contattare gli Uffici per le Politiche Sociali del Comune di Iglesias al numero di telefono

0781.274413.