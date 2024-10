Prosegue con sempre maggior seguito il tour di concerti "I Tramonti della Sardegna" inaugurato lo scorso 4 agosto.

Dopo Buggerru, Bari Sardo, Sant'Antioco, Samassi, il sito Tamuli di Macomer, S'Archittu di Cuglieri,, tra spiagge e siti archeologici, l'itinerario arriva al nuraghe Seruci di Gonnesa oggi, 16 agosto, e all'Argentiera, il borgo minerario sulla costa nord-ovest della Sardegna il 17 agosto.

I due siti ospiteranno lo stesso concerto: "The Dark Side of Jazz", progetto guidato da Enzo Favata ai sassofoni, con Marcello Peghin alle chitarre, Danilo Gallo al basso e UT Gandhi alla batteria, che per queste due date si presenta con un ospite speciale, Enrico Rava, musicista noto in tutto il mondo e ai vertici del mondo del jazz da oltre quarant'anni.

Formazione elettrica dai riferimenti tra jazz rock e psichedelia anni Settanta, "The Dark Side of Jazz" con Enrico Rava è stato presentato al Festival Musica sulle Bocche lo scorso anno e solo qualche giorno fa è stato accolto con grande interesse al Festival Internazionale di Oslo.

I concerti avranno inizio alle ore 20.00. A gonnesa è previsto un biglietto di ingresso, mentre all'Argentiera l'ingresso è libero.

Dopo l'Argentiera il tour dei Tramonti proseguirà con un altro ospite internazionale, la cantante di origine mongola Sainkho Namtchylak accompagnerà per due date il Decoder Quartet, con Enzo Favata (sax), Marcello Peghin (chitarre), Danilo Gallo (basso elettrico), UT Gandhi (batteria) a Mogoro presso la reggia nuragica Cuccurada il 18 agosto (ore 20.00, ingresso libero) e a Lanusei il 19 agosto (piazzale santuario Madonna dOgliastra, ore 20.00, ingresso € 10,00).

Le ultime due tappe dei Tramonti si terranno a Isili, presso il nuraghe Is Paras, e a Santa Maria Navarrese con il quartetto Inner Roads.