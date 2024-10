(Adnkronos) - Secondo uno studio condotto dalla University of Reading, la grande differenza nell'uso dell'acqua tra cittadini ricchi e poveri è stata ampiamente trascurata nella ricerca sulle soluzioni alla carenza idrica, un problema che pesa tanto quanto l'emergenza climatica. Lo studio ha utilizzato Città del Capo in Sudafrica come caso di studio e ha rilevato che le persone più ricche utilizzano 50 volte più acqua di quelle più povere. Secondo i ricercatori, l'unico modo per proteggere le riserve idriche è quello di ridistribuire le risorse idriche in modo più equo.