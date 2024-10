Nuoro va in Cina. La Cina è già a Nuoro. Con una comunità silenziosa fatta di 55 maschi e 52 femmine arrivati dalla Repubblica popolare cinese. Questo dicono le fredde statistiche dell’anagrafe barbaricina più recente: 107 cinesi affittuari di case e negozi, nel centro storico come pure nelle periferie, venditori di tutto e di più, persino di t-shirt e bandiere con i Quattro mori in bella vista. Qualcuno, di questi commercianti cinesi, ha persino assunto commesse di Nuoro, giocando la carta vincente della migliore strategia di marketing territoriale. Ora, però, sono i nuoresi che tentano la via della seta e delle spezie. Sì, proprio come Marco Polo il mercante veneziano… stavolta è un orgolese a tentare l’impresa...

