Poi dicono che le donne non sono intraprendenti...



C’era una fila incredibile, a Milano, davanti a un locale in centro. E siccome la curiosità è femmina, anche lei si è messa in coda. Silvia Saba, nugoresa classe 1979, ha scoperto così la nuova frontiera dell’estetica: i pesciolini. O meglio: i pesci dottori. I garra rufa, piccoli pesci d’acqua dolce diffusi in Medio Oriente, Turchia, Siria, Giordania soprattutto.

Allevati in vasca, in Italia, e sempre pronti a “baciare” i piedi o addirittura l’intero corpo di chi ha voglia di un semplice micromassaggio o di una rilassante seduta di peeling. Naturale al cento per cento. Una moda che a Milano ha subito attecchito richiamando frotte di donne, giovani e meno giovani, ma anche di uomini sempre più interessati alla pedicure come alla manicure. «E perché non provarci anche a Nuoro?» si è subito chiesta la giovane barbaricina....







