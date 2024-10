Sanremo Rock compie 30 anni e festeggia, ancora una volta, con il nuovo della musica che avanza, forgiando carriere, allineando una luce su quei percorsi che meritano un futuro e che da questa manifestazione ottengono una rampa di lancio su cui investire.

Tanti grandi nomi si sono esibiti su quel palcoscenico e uno su tutti è caro alla Sardegna: quello dei Tazenda.

Nel 1988 la band formatasi da poco e animata da Andrea Parodi, Gino Marielli e Gigi Camedda trova nella città dei fiori il plauso nazionale proprio nel contest aperto ai gruppi emergenti con “A sa zente”, brano contenuto nello stesso lavoro discografico di “Carrasegare” con il quale di lì a poco vincono “Gran Premio”, planando così nei cieli azzurri della musica italiana che conta.

A quasi tre decenni di distanza, un’altra formazione isolana martedì prossimo parteciperà alla fase finale nazionale di Sanremo Rock Festival&Trend, con le carte in regola e musica di qualità.

Sarà il Palafiori di Sanremo ad ospitare i NIERA, la band di Ittiri che ha superato la selezione regionale e rappresenterà la Sardegna sul prestigioso palco che ha portato al successo molti big del panorama rock italiano come Litfiba, Ligabue, CCCP, Carmen Consoli, Enrico Ruggeri, Bluvertigo, Irene Grandi e i Tazenda.

Per i Niera dunque, un altro traguardo importante nel loro percorso artistico ricco di soddisfazioni. «Siamo davvero felici di partecipare a questo importante evento. Abbiamo la possibilità di confrontarci con il meglio del panorama rock emergente italiano e questo ci è di grande stimolo. Andiamo a Sanremo con una grande carica e per dare il massimo.»

Sintetizzando il pensiero del musicista algherese Emidio Salvio, “Il sound dei Niera è estremamente moderno e raffinato, la voce di Luca Mascia è in grado di trasportare l’ascoltatore in un mondo onirico e lo stile delle composizioni mette in risalto melodie che rimangono impresse nell’anima, forti di un pop/rock raffinato, mai banale, intriso di influenze progressive e jazz”.

Il 27 maggio prossimo i NIERA saranno tra i protagonisti di VOCI DI MAGGIO alle Terme di FORDONGIANUS, l’evento musicale organizzato dagli ISTENTALES presentato da Giuliano Marongiu, al quale parteciperanno anche CRISTIANO DE ANDRE’, EUGENIO FINARDI e TULLIO DE PISCOPO.