Continua la scalata verso la vetta di Sanremo Rock per la band

di Ittiri.



Dopo aver superato il primo grosso scoglio di ben 650 proposte che si sono iscritte partecipando alle varie selezioni, i Niera sono approdati nella città dei fiori per le semifinali di martedì e mercoledì insieme ad altri 94 partecipanti.



La manifestazione che in passato ha tenuto a battesimo i Tazenda (nell'88 con 'A sa zente') e che ha ospitato le perle della musica italiana, da Gianna Nannini a Ligabue, ha riconosciuto il talento dei ragazzi sardi che sono entrati nella rosa finale dei primi 15 che questa sera sul palco del Palafiori si contenderanno la vittoria della trentesima edizione di Sanremo Rock.



I Niera hanno proposto due brani del loro repertorio: "Vida ti cheria" e 'Lughe de triulas' e il 27 maggio saranno sul palco di Voci di Maggio a Fordongianus con gli Istentales, De Andrè e Finardi.



"Siamo in finale con le 15 migliori band che arrivano da tutta Italia, cantando con la nostra splendida lingua! - racconta Salvatore, con l'emozione e l'adrenalina di una notte speciale che precede il grande giorno - Vada come vada questa sera la finale stasera, abbiamo lasciato sicuramente il segno e siamo super felici!C'è gente che è venuta da Pavia per sentirci ed è spuntata anche una bandiera sarda dal pubblico alla fine della nostra esibizione".