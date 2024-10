(Adnkronos) - Milano, 24/03/2023 - In questo approfondimento tratteremo un argomento molto caro alla stragrande maggioranza di noi. Si parlerà, infatti, di salute dentale e cura dei denti. Essi, del resto, svolgono un ruolo importantissimo nella nostra vita quotidiana. Al di là delle loro funzioni anatomiche – visto che ci permettono di mangiare e parlare correttamente – i denti rappresentano anche un importante strumento sociale, utile ad avere più sicurezza e a sorridere con maggiore soddisfazione e autostima.

Insomma, si evince chiaramente partendo da queste premesse come i denti siano cruciali per ognuno di noi, eppure diverse persone danno la loro presenza per scontata, al punto da trascurarli persino in caso di problemi che, invece, è importante risolvere non soltanto dal punto di vista estetico, ma anche della salute. Curare la salute ed il benessere dei denti, quindi, è importantissimo per mantenerli in buone condizioni ed evitare problematiche in grado di ledere anche alla salute generale del corpo.

A dirla tutta, avere a cuore i propri denti non è difficile e permette di navigare lontani da carie, gengiviti e parodontiti: problemi in grado di rendere la vita impossibile negli stadi più acuti e, di certo, di abbattere l’autostima in maniera notevole. Nelle prossime righe andremo a scoprire alcuni consigli fondamentali per mantenere una buona salute orale e generale, oltre che per sfoggiare un sorriso sano e luminoso per tutta la vita.

La primissima cosa che ci sentiamo di inserire nella nostra digressione dedicata alla cura ottimale dei denti è, ovviamente, l’accuratezza dell’igiene orale. Avere una buona routine di pulizia, infatti, è fondamentale per mantenere i denti in salute. Spazzolate i denti con regolarità, almeno due volte al giorno, utilizzando preferibilmente un dentifricio al fluoro. In questo modo, potrete prevenire la formazione di placca e carie. Dovrete, poi, assicurarvi di spazzolare correttamente ogni dente. Oltre a questo, è necessario utilizzare il filo interdentale per pulire approfonditamente tra i denti e lungo la linea delle gengive, con delicatezza e ogni giorno. Infine, utilizzare del collutorio fresco e di qualità vi aiuterà ad avere un alito buono e ad evitare la proliferazione dei batteri.

La cura dei denti passa anche attraverso la tavola, così come la salvaguardia dell’organismo in generale. È, infatti, necessario essere attenti anche con l’alimentazione per evitare problemi ai denti e per mantenerne l’aspetto. I cibi zuccherati, ad esempio, così come le bevande e il cibo spazzatura, favoriscono notevolmente la formazione di placca e carie. Ovviamente, questo non significa privarsi di qualcosa di dolce di tanto in tanto, ma fare semplicemente attenzione, senza consumarne troppi e bevendo dell’acqua subito dopo. Ciò che, invece, andrebbe evitato a priori è il tabacco da fumo, in grado di danneggiare profondamente la salute e l’aspetto dei denti, oltre ad avere un impatto negativo sulle gengive e sul corpo in generale. In questo modo, avrete sicuramente una possibilità in più di salvaguardare il vostro cavo orale.

