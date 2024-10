Numeri, affidabilità e contenuti.



È questa la formula che ha vinto nella grande sfida che Sardegna Live ha messo in campo per vincere la scommessa con chi, fin dal suo nascere, ha creduto nel progetto che tra informazione, approfondimento, cultura, tradizione e qualsiasi aspetto che riguardi l'isola, ha scelto una proposta seria è sempre al passo coi tempi che avanzano.

Le dirette di Sardegna Live, che significano presenza, valorizzazione e divulgazione, hanno prodotto un seguito certificato che premia il percorso e stimola ad un impegno ancora più attivo.

La Sartiglia di Oristano, trasmessa in diretta dai canali televisivi e in streaming da testate qualificate, ha registrato per Sardegna Live un seguito straordinario che ha portato ad oltre 400.000 visualizzazioni con una prevalenza di persone in fascia d'età compresa tra i 25 e i 35 anni, dato significativo da rilevare.

Grazie ad una diretta preparata con cura nei suoi contenuti, proposta in chiave dinamica e professionale.

Del resto, nell'ultimo mese Sardegna Live ha trasmesso, sempre in diretta, da Samugheo "A Maimone", il carnevale tradizionale samughese, totalizzando oltre 400 mila visualizzazioni, il Premio "Sardo dell'anno" da Perfugas con 70 mila presenze totalizzate, la Sfilata delle Maschere di Barbagia da Nuoro con 235 mila visualizzazioni e la settima edizione della Pentolaccia a cavallo da Benetutti con oltre 312 mila visualizzazioni.

Numeri da capogiro che giustificano un investimento e lo confortano, sono anche quelli di chi, con la campagna pubblicitaria di prodotti, servizi ed eventi, si affida alla nostra testata per la comunicazione: Sardegna Live realizza gli spot e i video che poi vengono diffusi in rete con un percorso di valorizzazione che premia chi affida l'offerta pubblicitaria con la consapevolezza dei risultati.

I numeri si traducono in ringraziamenti, da parte di tutto lo staff di Sardegna Live, che complessivamente può contare su un seguito, sempre certificato, di oltre 2 milioni e 600 mila contatti.