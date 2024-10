In occasione del convegno "Il culto dell'acqua" - tra Storia e Magia, presso il sito nuragico "Gremanu" a Fonni, è stato proiettato il cortometraggio "IN AQUA VERITAS", realizzato da noi ed altri sette ragazzi barbaricini con l'aiuto dei professionisti del Giffoni Film Festival e grazie al progetto "Acqua Bene Comune" finanziato dal Consorzio BIM Taloro.

Lo scopo del BIM, con un occhio di riguardo per i giovani, è di favorire il progresso sociale ed economico delle comunità di riferimento; dobbiamo dire che, prima di cimentarci nella realizzazione del progetto, sapevamo ben poco in proposito. È per questo motivo che vogliamo cogliere l'occasione di rendere nota la nostra testimonianza in merito: approfittare di queste opportunità di crescita culturale e formativa, che spesso ignoriamo, porta a esperienze emozionanti e ricolme di orgoglio, proprio come la nostra. Siamo riusciti a creare un piccolo mezzo di comunicazione per ribadire l'importanza dell'acqua, anche se ripeterlo non è mai sufficiente.

Il connubio creato dal Consorzio fra le nostre acque ed il nostro patrimonio archeologico, a risoluzione "Anno Internazionale della cooperazione nel settore idrico - 2013" adottata dall' ONU ed il coinvolgimento di ragazzi del territorio, ha fatto in modo che si arrivasse a qualcosa di innovativo, utile e soprattutto "valido".

Solo ora iniziamo a renderci conto della grandezza del progetto, che non è finito ne con la realizzazione stessa del "mini - documentario" nè con la fantastica opportunità di poterlo anche presentare noi stessi al fenomenale evento di Giffoni Valle Piana, ma che anzi ..è all'inizio !!

Gremanu è il punto di partenza per la diffusione del Corto, della sua intenzionalità e della sua promozione; sarà anche lo "start " per suggerire ad altri giovani di approfittare dell'opportunità che Enti come il Bim ci donano.

Un grazie dunque di cuore per questo dono al Consorzio BIM Taloro, a chi ha creduto nella realizzazione e buona riuscita del progetto e al suo presidente che ci è stata accanto ad ogni nostro passo!