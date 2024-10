Ancora bestie senza cuore, anche se definire dei bipedi, persone, come bestie sarebbe proprio come offendere quella categoria: la notizia drammatica dell’ennesimo maltrattamento di povere creature innocenti arriva stavolta da Serramanna, dove i volontari di A-mici di Tommy hanno denunciato l’accaduto. L’unica buona notizia, a lieto fine, è che una piccola gattina (nella foto) è stata miracolosamente salvata. Si chiama Valery ed è bellissima. Leggete questa brutta storia. (A.C.)

“La cattiveria e la mediocrità umana non hanno limiti...ieri notte in via Toscana è stata ritrovata una busta con all'interno cinque gattini di appena tre settimane...l'artefice di ciò ha ben pensato di chiudere queste piccole creature dentro una busta di carta per poi chiuderla a sua volta dentro una busta di plastica con tanto di nodo...i miagolii di uno dei gattini hanno attirato l'attenzione di una ragazza che abita lì vicino, che rendendosi conto di quale contenuto potesse esserci dentro, ha prontamente aperto la busta...davanti ai suoi occhi una scena raccapricciante, cinque corpicini inermi, quattro ormai privi di vita, buttati lì chissà da quanto tempo...solo uno di loro è sopravvissuto ad un gesto così vile...una bellissima femminuccia, che fino alla fine non si è arresa...l'abbiamo chiamata Valery, dal nome della ragazza che le ha prestato i primi soccorsi...e tu BESTIA, sì, perché la BESTIA sei tu, tu che forse pensi di non aver fatto niente di male perché chissà quante volte lo avrai fatto e quante lo rifarai, dov'è la tua coscienza se pure ne hai una??possibile che nessuna delle persone che abita lì vicino non abbia visto o non si sia accorta di nulla, visto che è una via che si trova ancora dentro il paese?”

(nella foto, tratta dalla pagina Fb "Gli A-mici di Tommy", la piccola micetta Valery che ora è accudita da persone di buon cuore)