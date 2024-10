Sorridenti, eleganti, intenti a bersi un aperitivo 'tete a tete' al Casa Cipriani di Milano. Così appaiono i Ferragnez nella foto 'scoop' di Alberto Dandolo (Chi, Dagospia) che ha immortalato la coppia più discussa d'Italia con un cellulare e l'ha poi postata sui social. La Ferragni appare sorridente in un look 'total black', rilassata e con un grande sorriso. Espressione gioviale anche per Fedez, che negli ultimi tempi era apparso pochissimo sui social e sempre molto ombroso e teso.

L'immagine ha scatenato lo sconcerto e in molti casi la rabbia dei fan, sorpresi dal fatto che ciò che traspare in questo momento sui social della coppia, dove i due hanno abituato i followers a continui post e stories insieme, sembrerebbe contrastare totalmente con la realtà che invece appare serena e senza nubi, smentendo nei fatti l'ipotesi di un allontanamento dei due. "Si era capito che era tutta una farsa", scrive un utente. "Quindi stanno giocando con la buona fede dei followers... Che miserabili", affonda un altro.

Ma c'è anche chi li difende: "Scusate ma una coppia sposata con prole che sta vivendo un periodo difficile non può uscire a cena fuori con l'intento magari di chiacchierare, di risolvere, di riappacificarsi?", osserva qualcuno. "La crisi l'hanno inventata i giornali", aggiunge qualcun altro. Per saperlo, non resta che attendere nuovi sviluppi della saga Ferragnez.