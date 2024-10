Il "discorso della luna" è uno dei più celebri discorsi di papa Giovanni XXIII. Fu pronunciato "a braccio" l'11 ottobre 1962, dalla finestra del palazzo Apostolico della Città del Vaticano, alla folla riunita in Piazza San Pietro per la fiaccolata serale di apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II. Stanco per gli impegni della giornata, Roncalli, chiamato a gran voce, decise comunque di affacciarsi, per limitarsi a benedire i presenti. Poi si convinse a pronunciare un discorso semplice e breve che è divenuto una delle allocuzioni più celebri in assoluto della storia della Chiesa.

Il 19 agosto 2000, a Tor Vergata vicino a Roma, Giovanni Paolo II pronunciò un bellissimo discorso rivolto ai giovani radunati in quell'occasione per la veglia di preghiera in conclusione della Giornata Mondiale della Gioventù dell'Anno Santo. Il papa polacco chiamò i giovani "sentinelle del mattino" invitandoli a non rassegnarsi alla violenza e all'egoismo del mondo del III millennio che stava iniziando.