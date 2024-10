Oggi presso l’Aula Magna dell’Università degli studi di Sassari si è svolto il convegno su “I Disturbi del Comportamento Alimentare … ciò che non si conosce”, organizzato dall'Associazione Canne al Vento.

La stessa Associazione "nasce nell’Ottobre del 2013 dall’esperienza personale di uno dei soci fondatori e dalla presa di coscienza della presenza insufficiente di strutture e centri medici in Sardegna per la cura dei disturbi del comportamento alimentare. Ha come scopo quello di consentire la cura di tali disturbi in Sardegna mediante una rete di professionisti che operano in equipe e che si prendono cura del paziente e delle famiglie sotto ogni aspetto, medico, psicologico e burocratico".

Parla la Presidente dell’Associazione la Dott.ssa Maria Giovanna Masala la quale individua tre punti principali che si pone l’associazione stessa:

primo punto è quello di consentire alle famiglie che vivono tale sofferenza uno sportello di ascolto, uno sportello di conforto per scambiare le proprie esperienze. Un orientamento dunque che aiuti le famiglie ad indirizzare i loro sforzi verso centri che si prendano cura del problema nella nostra isola.

Secondo punto è quello di sensibilizzare le istituzioni per fare cultura nell’intera comunità sarda.

Terzo punto è offrire una conoscenza alle famiglie sulle reali possibilità che offre il nostro territorio sardo, che le aziende sanitarie del nostro territorio offrono.

Tale Associazione è stata creata grazie al contributo finanziario della Fondazione Banco di Sardegna.

L’appello in particolare è risvolto alle istituzioni, enti locali e alla comunità sarda, affinché si faccia qualcosa per continuare a creare, migliorare e perfezionare quello che sta iniziando ad esserci grazie all'intervento di volontari professionisti.

“Canne al Vento: un progetto fragile e forte come le Canne al Vento” Dott.ssa Maria Giovanna Masala

Siamo un'isola ma non per questo dobbiamo vivere isolati. Siate promotori del benessere e della cura per voi stessi e per le persone che vi stanno accanto. Fate girare le informazioni, informatevi!

Al convegno sono intervenuti:

Prof. Massimo Carpinelli, Rettore dell'Università degli studi di Sassari;

Dott. Nicola Sanna, Sindaco di Sassari;

Prof.ssa Maria Antonietta Foddai, Università degli studi di Sassari;

Dott.ssa Maria Giovanna Masala, Presidente dell' Associazione Canne al Vento;