“Deamistade”. Un progetto fondato 6 anni fa dal cantante Giampaolo Chisu con un unico intento: diffondere la propria musica.

Deamistade significa "dea dell’amicizia". Ed è proprio questo il valore aggiunto della band. 5 ragazzi 5 amici uniti da un forte legame che va oltre la musica. All’attivo una demo pubblicata nel 2012 intitolata "Respiro".

Poco prima del ferragosto scorso la band ha ultimato l’ultimo lavoro discografico pubblicando il primo vero album ufficiale intitolato "Cieli di fuoco" disponibile su tutti gli store digitali. Un album composto da 12 pezzi inediti tra cui l'omonimo brano "cieli di fuoco" che lancia una campagna importante contro gli incendi. Di questo brano è stato realizzato anche un video clip pubblicato su Youtube.

"Ancora una volta ci troviamo di fronte a un qualcosa che va oltre la logica, oltre la ragione. Ed ancora una volta l' uomo con la sua ingordigia e senza rispetto per sé stesso si perde dietro un' etica apparentemente legittima ma che in realtà è senza una logica. E tutto ciò porta ad un' autodistruzione, ad uno sterminio di luoghi incontaminati che forse non torneranno mai più. In mezzo a tanta indifferenza i Deamistade continuano la loro battaglia contro un male silenzioso che non solo porta distruzione e male ma semina un concetto di vita assolutamente sbagliato. Noi crediamo che tutto questo debba finire con la speranza di essere un esempio e vogliamo lanciare un messaggio: W la Sardegna. W la nostra terra. Basta con gli incendi, questa terra non è solo tua. Questa terra e anche la mia. Amala. Come lei ama te".

I Deamistade portano avanti con entusiasmo la loro musica e in mezzo ad un repertorio di successi internazionale propongono anche le loro produzioni nelle esibizioni live in tutte le piazze della Sardegna.

Deamistade:

Giampaolo Chisu (voce)

Fabio murtas (basso)

Simone murtas(chitarre)

Diego Sanna (tastiere)

Vincenzo fancello (batteria)