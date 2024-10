Le canzoni dei Collage hanno accompagnato diverse generazioni, caratterizzando, con trasporto e leggerezza, incontri romantici e sere d’estate.

Da “Tu mi rubi l’anima” a “Due ragazzi nel sole”, passando per Castrocaro, Sanremo e i grandi concerti in tutta Europa, la formazione che nel 2016 taglia il traguardo dei suoi primi quarant’anni sarà ospite di Amanutenta, il nuovo programma curato e condotto da Giuliano Marongiu in onda questa sera alle 21.00 su TCS.

A riempire di musica, colori e spettacolo la trasmissione odierna ci saranno inoltre i Dilliriana con Silvano Fadda, Giovanni Demelas, Roberto Tangianu e Carlo Crisponi, la cantante Maria Giovanna Cherchi, i gruppi folk di Orgosolo, Bonorva e Uta, la band etno-pop dei Zenias.

In programma anche uno speciale del Palio del Casale che ha visto trionfare il fantino di Ollolai, Valentino Bussu, in terra campana.

