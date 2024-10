"Carta di impegni per la parità alle elezioni regionali 2019": su questo sono stati invitati a confrontarsi i candidati alla presidenza della Regione in un dibattito pubblico previsto a Cagliari sabato 26 gennaio, alle ore 9,30 alla Cofimer, Sala "Graziano Canu", in Via Santa Gilla 6.

I lavori saranno aperti da Carmìna Conte, presidente di Coordinamento3, seguiranno i saluti di Maria Grazia Dessì, presidente di Cofimer. Coordinerà Susi Ronchi, di Giulia Giornaliste Sardegna, secondo i criteri previsti dalla normativa elettorale.

L'iniziativa mira ad arricchire il dibattito elettorale rilanciando le tematiche riferite alle pari opportunità e alla condizione femminile in Sardegna, finora scarsamente trattate, coinvolgendo nel confronto donne e uomini in relazione anche alla nuova normativa elettorale, che prevede la candidatura del 50% di donne nelle liste e la doppia preferenza di genere, fortemente voluti dai movimenti unitari delle donne e approvati quasi all'unanimità dal Consiglio Regionale.

La Carta è costituita da una premessa e da 5 punti ed è stata elaborata ed è condivisa dalle donne che si riconoscono nel Coordinamento3-Donne di Sardegna. Sono previsti 6 giri di interventi di 2 minuti ciascuno per ogni candidato e ogni punto verrà illustrato in due minuti da una componente del Coordinamento 3: Luisa Marilotti, Paola Secci, Rita Nonnis, Carla Medau, Franca Mandis e Rita Corda.

L'associazione, fondata il 5 settembre 2017, è costituita da donne che fanno riferimento a tutti gli schieramenti e partiti politici, alle Istituzioni, agli organismi di parità a tutti i livelli, alle Amministrazioni locali, all'associazionismo femminile e alla società civile nelle sue più diverse sfaccettature.

La Carta è stata presentata lo scorso 21 novembre, nel primo anniversario della approvazione in Consiglio Regionale della norma sulla doppia preferenza di genere.