Sarebbero certamente morti di fame e di sete per via del caldo torrido di ieri sera: sono stati trovati nella tarda serata di ieri, sotto una pianta di fichi nell’agro di Sestu, all’interno di una cassetta in plastica, in località “Sa Barranca”.

Sono esattamente sette cuccioli meticci, hanno poco più di dieci giorni e il personale della Barracellare, coordinato dal comandante Antonio Fadda di Sestu, ha immediatamente recuperato le povere bestiole, trasportate dapprima presso la sede di via Tripoli e poi affidate al canile Shardana di Salvatore Magliani, struttura che ha in appalto col Comune il recupero dei cani abbandonati.

Subito visitati i cuccioli stanno bene, ma ora hanno bisogno di persone di buon cuore che li adottino. Per informazioni è possibile contattare la sede di Shardana allo 070 581413 – 335 6128648