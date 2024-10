Il direttore del Coro di Nuoro ha compiuto 70 anni.

“Siamo ancora sulla scia”, mi ha detto al telefono, con la voce che saputo dire alla Sardegna tante cose, da appassionato cultore di tradizioni popolari.

Il suo “ruolo” non si restringe alla grande capacità con cui ha saputo dirigere e tenere insieme i componenti del sodalizio che rappresenta.

Questa terra gli deve moltissimo per le sue ricerche etno – musicali e etnografiche, per la sue qualità di compositore e armonizzatore, per le pubblicazioni che hanno dissertato sui contenuti di un patrimonio che anche grazie a lui possiamo difendere e rappresentare, per le novelle, le poesie, i romanzi che portano la sua firma.

Si è mosso con curiosità nei meandri del bello che la sua città ha saputo stimolare, per poi andare indietro nel tempo, a ricercare quelle risposte che erano rimaste in sospeso e che ci hanno consentito di sapere.

Nuoro lo ha nominato Maestro del Folklore in Sardegna nel 1981.

Il resto è una storia ancora tutta da scrivere.

Buon compleanno, maestro!

Giuliano Marongiu