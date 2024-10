I Carabinieri della Stazione di Pula insieme ai colleghi di Domus de Maria hanno arrestato nel pomeriggio di ieri a Villa San Pietro per maltrattamenti in famiglia un 37enne del luogo, disoccupato, già noto alle Forze dell'ordine e sottoposto alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento.

I militari sono intervenuti presso l'abitazione dei genitori dell'uomo che era stato allontanato da loro a seguito dei reiterati comportamenti vessatori tenuti nei confronti dei propri parenti.

Nonostante la prescrizione del giudice glielo avesse vietato, il 37enne si era introdotto in quella casa e, ubriaco, ha danneggiato mobili e suppellettili, terrorizzando i suoi genitori. Gli uomini dell'Arma lo hanno bloccato mentre ancora inveiva contro la madre che lo aveva accolto, nonostante la misura cautelare in atto, per permettergli di pranzare, perché aveva detto di avere fame.