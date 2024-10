"Ho chiesto a Paolo Fresu di suonare al mio funerale". Ornella Vanoni, ospite a Verissimo, racconta il suo rapporto col musicista isolano. "L'ho conosciuto che era sconosciuto, quando l'ho sentito suonare per la prima volta mi ha colpito il cuore, poi ha colpito il cuore di tutto il mondo. È sempre in giro e non si capisce come faccia: oggi è in Cina, domani a Bari. mi dice sempre: finché ce la faccio…".

Poi svela un simpatico aneddoto: "Gli ho anche chiesto di suonare al mio funerale", ha rivelato. "Lui mi ha detto: 'se muoio prima io canti tu al mio'. Io gli ho detto che va bene".

"La morte fa parte della vita, da ragazzi non ci si pensa poi quando si arriva a questa età è chiaro che non si ha più davanti mille anni. Da un momento all'altro - conclude - potrebbe capitare e allora bisogna viverla senza timore, senza paura".