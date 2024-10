Il 16° Centro di Soccorso in mare della Guardia Costiera di Olbia e i Vigili del Fuoco di Sassari sono intervenuti oggi a seguito di richiesta di soccorso per un passeggero 57enne di nazionalità bulgara, che è stato male mentre si trovava a bordo di una nave di linea partita da Barcellona e diretta a Civitavecchia, in navigazione al largo delle coste di Porto Torres, nella zona a nord dell’Isola dell’Asinara.

Il Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) in contatto con il medico di bordo, constatate le condizioni critiche del paziente, ne ha richiesto l'immediato trasporto in ospedale.

La Sala Operativa della Guardia Costiera di Olbia ha assunto il coordinamento delle operazioni e, con il supporto della Sala Operativa della Guardia Costiera di Porto Torres, ha disposto al Comandante della nave di dirigersi verso Porto Torres alla massima velocità, richiedendo al contempo al Comando Vigili del fuoco di Sassari la disponibilità di un elicottero della Direzione Regionale per la Sardegna di base ad Alghero-Fertilia, per l’evacuazione medica urgente del paziente.

L’elicottero AW 139 “Drago 143” dei Vigili del Fuoco, raggiunta prontamente la nave, è atterrato sul ponte e ha imbarcato il passeggero e il medico di bordo, affidati poi successivamente alle cure del 118 presso l’elisuperficie di Rizzeddu.

L’intervento dell’elicottero si è concluso con il trasporto dell'operatore sanitario nuovamente a bordo della nave per il proseguo della navigazione verso Civitavecchia.