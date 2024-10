Ieri a Guspini, i carabinieri hanno denunciato un 50enne disoccupato del posto perché trovato in possesso di 0,74 grammi di eroina, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico 1200 euro in banconote di vario taglio.

L’uomo è stato perquisito dai carabinieri del posto con l’ausilio di un’unità specializzata del Nucleo Cinofili dei carabinieri di Cagliari ed è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno inoltre segnalato alla Prefettura cittadina, in quanto assuntore di sostanze stupefacenti, un 56enne del luogo, anch’egli disoccupato, poiché trovato in possesso di 0,50 grammi di hashish. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro ed è debitamente custodito in attesa di essere portato all’ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari per i successivi esami da eseguirsi presso i laboratori dell’Agenzia delle Dogane di Cagliari