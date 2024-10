Città del Vaticano, 15 ott. (Adnkronos) - Nuovo appello di Papa Francesco per la pace in Medio Oriente e per la liberazione degli ostaggi. ''Continuo a seguire con tanto dolore quanto accade in Israele e in Palestina e penso ai tanti, in particolare ai piccoli e agli anziani. Rinnovo l'appello per la liberazione degli ostaggi''. Così Papa Francesco dopo la recita dell'Angelus davanti ai fedeli riuniti in piazza San Pietro.

Il Pontefice, che ha inoltre telefonato al giornalista israelo-palestinese Henrique Cymerman, inviato per l'emittente Sic di Lisbona, ha poi espresso preoccupazione per i tanti argentini vittime dell'attacco di Hamas al kibbutz nel sud di Israele rivelando:' 'Credo che tra gli argentini morti o feriti nell'attacco ci siano molti miei amici''. Poi ha espresso il desiderio di ricevere in Vaticano i familiari dei circa 120 rapiti da Hamas a Gaza.

''Chiedo con forza che i bambini, i malati, gli anziani, le donne e tutti i civili non siano vittime del conflitto. Si rispetti il diritto umanitario, soprattutto a Gaza, dove è urgente e necessario garantire corridoi umanitari e soccorrere tutta la popolazione', ha detto ancora chiedendo che "non si versi altro sangue innocente né in Terra Santa né in Ucraina, o in qualsiasi altro luogo, basta, le guerre sono sempre una sconfitta, sempre''.