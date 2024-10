“Grazie caro cuore d'oro per i doni che hai destinato ai tuoi fratelli meno fortunati. Forse avresti fatto bene a consegnarli ai volontari del centro Caritas o direttamente agli interessati. Non hai visto che a fianco alla croce ci sono anche altri due cartelli?

E adesso che facciamo? Suggerimenti”?

Paola Secci, numero uno della Giunta Comunale, non usa troppi giri di parole per far comprendere agli incivili di turno che c’è un unico modo per aiutare chi soffre o è bisognoso: non serve ammucchiare il vestiario e addirittura i rifiuti davanti al cancello della Caritas di via Scipione, bensì occorre rispettare tempi, giorni e orari in cui consegnare i doni alle famiglie in difficoltà.

L’area è video sorvegliata, come recita lo stesso cartello affisso accanto al crocifisso: come a dire “uomo avvisato, mezzo salvato”. Non solo, pare che gli stessi agenti della Compagnia Barracellare, coordinati dal comandante Antonio Fadda, abbiano trovato in mezzo ai giochi e agli abiti per bambini alcuni indizi ben precisi riconducibili ai caddozzi. In questo caso, furbetti “beccati”, con un verbale amministrativo che può arrivare fino a 600 euro.