Omicidio suicidio a Genova. Una guardia giurata di 31 anni ha sparato alla compagna 24enne e poi si è tolta la vita. Dopo aver aperto il fuoco, il vigilante ha rivolto la pistola contro sé stesso. Sul posto i medici del 118, le volanti e la squadra mobile.

A dare l'allarme un familiare, recatosi a casa loro dopo non essere riuscito a contattarli. Il 31enne avrebbe usato la pistola datagli in dotazione. I corpi dei due fidanzati sono stati trovati nell'abitazione in cui la coppia viveva.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, i due fidanzati avevano avuto più volte scontri e litigi, e pare che la storia fosse al capolinea. Non risultano però precedenti denunce o segnalazioni. Indagano sul caso gli agenti.