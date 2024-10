Drammattico incidente in galleria sulla A14 che conduce a Grottammare (Ascoli Piceno). Tre le vittime, tra cui un padre e due figli minorenni - un bambino e una bambina -, e un terzo figlio adolescente ferito. Nei pressi di un cantiere segnalato si sono scontrate un'auto a noleggio, su cui viaggiavano le vittime e il bimbo trasportato all'ospedale di Torrette, e un tir il cui conducente è rimasto illeso.

Lo scontro è avvenuto all'altezza del km 300, in corrispondenza di un cantiere di lavoro che, come fa sapere Anas, era "correttamente installato e segnalato", poco prima delle 11. Sul luogo dell'evento Vigili del Fuoco di distaccamento di San Benedetto del Tronto, i soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale e il personale della Direzione 7o Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.

Il traffico è stato bloccato e in entrambe le direzioni si è creata una coda di 2 km, oltre a 1 km di coda all'uscita obbligatoria di San Benedetto, direzione Bologna. Gli uomini del 115 stanno provvedendo a mettere in sicurezza l'intera area dell'intervento. L'autostrada è momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni per favorire le operazioni di soccorso.