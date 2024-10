"Abbiamo dato mandato a tutti gli hub vaccinali di promuovere gli open day, inoltre gli stessi hub stanno accettando chi si presenta per ricevere la dose booster anche senza prenotazione". Così l'assessore della Sanità Mario Nieddu sulla situazione che si è venuta a creare in Sardegna dove, in alcune Asl, i tempi di prenotazione per la terza dose di vaccino arrivano addirittura fino ad aprile. E questo, mentre il Ministero della Salute ha comunicato che la certificazione verde con due sole dosi "non è più valida dall'1 febbraio 2022: per il rinnovo è necessaria la dose di richiamo".

"E' vero - dice Nieddu - senza la terza dose il green pass andrà in scadenza, ma il governo sta pensando di modificare la validità".

Intanto, "noi, da parte nostra, apriamo gli hub con gli open day e, in ogni caso, chi arriva al centro senza prenotazione non viene mandato via". La situazione che riguarda "migliaia di cittadini sardi in attesa della terza dose e che hanno ricevuto dal ministero comunicazione della scadenza", è stata segnalata dalla consigliera regionale del Pd, Rossella Pinna, che proprio oggi ha inviato all'assessore Nieddu una lettera con richiesta di chiarimenti.