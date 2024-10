"Il problema delle file in farmacia è contingente: per la stragrande maggioranza si tratta di persone che vogliono fare il tampone come forma di autotutela per passare un Natale sereno in famiglia. Se 50 milioni di italiani decidono di fare un test, è chiaro che il sistema finisce sotto pressione: sta accadendo in tutto il mondo".

Così il Presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti italiani Andrea Mandelli.

"Le farmacie sono passate dal fare 300mila tamponi al giorno a un milione, praticamente dalla mattina alla sera. I farmacisti stanno facendo tutto il possibile per dare ai cittadini una efficace risposta di prossimità, offrendo loro un 'pezzo' del Sistema sanitario nazionale sotto casa. Per questo non posso che ringraziarli ancora una volta", ha concluso.