Intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari alle prime ore del mattino, verso le 5, per un incidente stradale avvenuto all'altezza dell'incrocio semaforico tra la strada statale 554 e via Guglielmo Marconi, a Quartu, dove per cause ancora da accertare due auto, una Fiat 500 e una Citroen C5, sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale.

Nel sinistro sono rimaste ferite tre persone, tra cui un giovane in gravissime condizioni, estratto dalle lamiere dagli operatori dei Vigili del fuoco e poi affidato al personale sanitario, che lo ha trasportato in ospedale.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Sul posto le Forze dell'ordine per gli accertamenti e i rilievi di legge.