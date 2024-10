Ancora sangue sulle strade sarde: un'altra tragedia , dopo la morte di un neonato in un incidente sulla ss 125 a Orosei nel pomeriggio, si è consumata questa sera dopo le 19 sulla ss 291 tra Alghero e Sassari .

Sono una ragazza di 17 anni, Chiara Urgias, un ragazzo di 20 anni, Christian Foddai, e un uomo di 41 anni, Antonio Luigi Murineddu, tutti nati a Sassari, le tre vittime dell'incidente stradale verificatosi domenica 17 marzo poco dopo le 19 lungo la strada statale 291 Sassari-Alghero.

Foddai e la diciassettenne viaggiavano a bordo di una Fiat 600 in direzione Alghero, mentre Murineddu era alla guida della Mercedes che si è scontrata frontalmente con l'auto dei due ragazzi. Un terzo veicolo, una Fiat 500, con a bordo una famiglia originaria di Cagliari, è piombata sui due mezzi: padre, madre e la loro figlia di 10 anni sono rimasti feriti in maniera non grave e sono stati trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Alghero, i soccorritori del 118 ei Vigili del fuoco di Sassari.