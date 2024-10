Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi sulla Sp 55 bis ad Alghero, dove un'auto, per cause in fase di accertamento, è uscita fuori strada e si è ribaltata in una zona dove si stavano effettuando alcuni scavi per lavori.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due donne, L. L. 89enne nata a Carpi e M. F. 54enne nata a Trento, conducente del mezzo, entrambe accompagnate in ospedale.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Alghero che si sta occupando dei rilevamenti del caso.

I Vigili del fuoco, presenti anch'essi, hanno chiesto l’interruzione della corrente per la messa in sicurezza dell'area e, come comunicano gli Agenti della Locale, verrà sospesa l'erogazione dell'energia elettrica che “che teoricamente dovrebbe mancare solo nell'agro perché si tratta di una linea in uscita”.