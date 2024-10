Grave incidente stradale questa mattina sulla Sp 128 al km 2.9, all'altezza di Monastir .

Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cagliari è intervenuta questa mattina intorno alle 7:30 per il sinistro che ha visto coinvolto due autovetture.

Il personale del comando si è adoperato per estrarre una persona rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo e per la messa in sicurezza dell'auto.

I feriti, gravi, sarebbero un giovane e una donna .

Sul posto era presente anche i Carabinieri, il personale volontario del 118 e l'elisoccorso per il trasporto degli automobilisti, il primo al Policlinico e la seconda al Brotzu.

Il traffico ha subito rallentamenti.