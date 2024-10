Uno scontro , probabilmente frontale , tra un furgoncino e un'utilitaria si è verificato verso le 15 vicino alla rotatoria sulla SP12 che collega Zeddiani a Siamaggiore , nei pressi della Carlo Felice.

Il bilancio dell'incidente è di tre feriti . Ancora da ricostruire la dinamica dell'evento sul quale si apprendono finora poche notizie. Si sa solo che uno dei feriti è risultato essere più grave ed è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso.

Sul posto oltre all'equipe medica del 118, due ambulanze, anche i Vigili del fuoco di Oristano sono intervenuti per la messa in sicurezza dello scenario e per permettere le operazioni di estrazione dalle lamiere di uno dei conducenti ei Carabinieri del comando provinciale sempre di Oristano che stanno svolgendo i rilievi.