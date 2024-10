Brutto incidente in auto per Eva Henger e il marito, Massimiliano Caroletti. La coppia è stata trasferita in ospedale dopo aver riportato gravi fratture, ma entrambi sarebbero fuori pericolo di vita. Il sinistro stradale è avvenuto ieri mattina nei pressi di Kaposvar, in Ungheria, paese d'origine della showgirl.

I coniugi sono stati trasportati in due diversi ospedali, lei in ambulanza, lui con l'elisoccorso. Lo ha confermato l'entourage della star ungherese. Pare che i due stessero viaggiando in autostrada per andare a prendere un cucciolo di cane da regalare alla loro figlia Jennifer, 14 anni.

Secondo quanto raccontato a Pomeriggio 5 da Roberto Alessi, direttore del settimanale Novella2000, si è trattato di un incidente frontale. L’ex attrice sarebbe stata operata a una gamba mentre suo marito avrebbe riportato una frattura allo sterno.