L'ondata di maltempo che sta interessando la Sardegna da diverse ore ha investito in maniera particolarmente violente il territorio di Oschiri, nel Monteacuto.

Un'abbondante e violenta grandinata ha imbiancato il centro abitato e le campagne del paese causando danni e allagamenti.

A documentare una giornata di allarme e paura è stato il sindaco Roberto Carta, che scrive sui social: "Nostro malgrado, una grandinata che sarà ricordata. Come la neve del ‘56. Trenta allagamenti in abitazioni private. Colture fortemente danneggiate. Ci spiace per tutti i cittadini e per tutte le imprese che hanno subito danni e disagi".

"I vigili del fuoco - denuncia il primo cittadino - sono intervenuti solo parzialmente a causa di un protocollo operativo che definire eufemistico è un complimento. Comunque. Tante famiglie si sono rimboccate le maniche e hanno liberato le loro abitazioni dall’acqua. Idem artigiani e esercenti. In altri casi si sta ancora procedendo".

"Entro pochi giorni dichiareremo lo stato di calamità naturale per i danni subiti da agricoltori, allevatori, imprese e cittadini - annuncia il sindaco Carta -. Nei prossimi giorni, con avviso pubblico, comunicheremo tempistiche e modalità dei sopralluoghi della protezione civile per il risarcimento danni alle famiglie. Sperando che a questo giro, gli Enti preposti, garantiscano veramente i giusti indennizzi ai cittadini che hanno subito danni. Mi auguro vengano indennizzati anche imprese, agricoltori e allevatori".