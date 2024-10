Il Gruppo Folk Santa Vittoria di Serri spegne idealmente venti candeline sulla torta di un compleanno importante, e si regala una grande festa all'insegna della tradizione e dell'intrattenimento.



Il sodalizio nato nel 1997 e presieduto da Gianni Bassu, prende il nome dall'omonimo Santuario nuragico, distante pochi chilometri dal centro abitato, è interessato proprio in queste giornate, da un'importante campagna di scavi.



Due decenni intensi e attraversati da un lavoro di ricerca che ha riguardato la cura del vestiario tradizionale, la valorizzazione e divulgazione delle danze del Sarcidano e di Serri in particolare, tante Rassegne e numerosi viaggi.



Il Santa Vittoria è stato protagonista nelle più importanti manifestazioni regionali del Folklore e spesso ospite nei programmi televisivi dedicati alla cultura popolare come 'Sardegna Canta' di Gianni Medda, storico estimatore della compagine, 'Anninnora' e 'Buonasera Sardegna'.



Presente anche negli eventi di promozione sociale e di solidarietà, il Gruppo Folk Santa Vittoria tiene vivo l'entusiasmo di una formazione numerosa e molto amata.



La Rassegna in programma per il ventennale, presentata da Roberto Tangianu, si svolgerà a Serri sabato 22 luglio e vedrà la partecipazione dei Cori 'Voci in Musica' di Serri diretto da Massimo Atzori e 'Peppino Mereu' di Tonara diretto da Gianni Garau.



Oltre ai padroni di casa, animeranno le danze i Gruppi Folk di Ruinas, Serbariu e Lotzorai.



Ospite gradito e amico da sempre del piccolo centro del Sarcidano, il musicista Silvano Fadda.



Il Sindaco Samuele Gaviano interverrà per assegnare al Gruppo Folk di Serri un riconoscimento per aver inciso profondamente nella cultura e nel tessuto sociale del paese.