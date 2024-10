Alessia Orro è tornata a Narbolia. La palleggiatrice azzurra, reduce dallo storico oro conquistato a Parigi con l'Italvolley guidata da Julio Velasco, è tornata in Sardegna per le meritate vacanze dopo essere stata una delle protagoniste assolute del torneo a cinque cerchi.

Ad accoglierla fra cori, abbracci e urla di gioia i suoi compaesani. La comunità dell'Oristanese ha celebrato l'illustre concittadina il 13 agosto con una grande festa in piazzale Segni. Bagno di folla per Alessia Orro, omaggiata poi in Comune dall'amministrazione.

"Mi riposerò per qualche giorno - ha dichiarato l'atleta - devo ancora realizzare quello che abbiamo fatto ma l'entusiasmo della gente mi aiuta a rendermi conto dell'importanza di quello che è successo".