Si terrà sabato 12 luglio ad Ollolai uno degli eventi di maggior richiamo dell’estate barbaricina: il Palio degli asinelli. Giunto alla sua XIII^ edizione, il Palio di Ollolai è da 11 anni anche Palu de sor vihinados (Palio dei rioni). Alle 21 in Piazza Marconi, i rioni di Laralai (casacca verde-bianco), Sa Padule (celeste-arancio), Su Montricu (oro-argento), Ferruthones (rosso-blu) e S’Istradone (nero-giallo) si contenderanno Su Palu (uno stendardo dipinto da un artista locale) in questa divertente e ormai tradizionale manifestazione che ricorda il Palio di Siena.

Il vihinadu di Sa Padule, campione in carica, dovrà difendere lo stendardo dalla concorrenza degli altri quattro vihinados avversari.

Sarà una giornata di festa che farà esplodere Ollolai di suoni e colori, una giostra evocativa e sulla falsa riga di quelle equestri medievali e infatti, per l'occasione, si terrà anche il 5° Corteo Medievale della Sardegna che vedrà l'esibizione del Gruppo Musici e Sbandieratori di Iglesias e degli Sbandieratori e Musici della Città dei Candelieri di Sassari con oltre 100 figuranti.

Il centro barbaricino è diventato Campione d’Italia lo scorso maggio al Palio Nazionale di Camposano, in provincia di Napoli, con l’asinello Acciaio e la passione per questo tipo di eventi non accenna a diminuire tra gli ollolaesi.

