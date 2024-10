Sarebbe già ai titoli di coda la storia d'amore tra Michelle Hunziker e il chirurgo sardo Giovanni Angiolini. Secondo un'esclusiva del settimanale Chi, la loro relazione volge al termine.

Un'estate di passione quella fra la showgirl e il medico, dopo la rottura della prima con Tomaso Trussardi. La prima volta erano stati immortalati a marzo, dopo il primo bacio in Sardegna. Poi l'incontro in un hotel di Milano e la fuga d'amore a Parigi, e ancora il ritorno in Sardegna per le intime vacanze.

Fonti vicine alla presentatrice, parlando di Angiolini, raccontano a Chi che "certe conoscenze come nascono finiscono, non c'è un motivo particolare".