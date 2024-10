"L’idea che sta al fondo del progetto Capitale della Cultura 2023 è proprio il fatto che Bergamo e Brescia sono una Capitale unica. È la prima volta che succede, l’abbiamo pensato e voluto insieme costruendo numerose collaborazioni tra i due territori. Serviva un segno che raccontasse tutto questo in modo sintetico, efficace e comprensibile per i cittadini. Lo abbiamo trovato con questa idea del Gate, una porta che mette in comunicazione in tempo reale Bergamo e Brescia". Così il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, a margine della conferenza stampa che ha presentato l’installazione TheGate2023. Una struttura, di cui Bper è main sponsor, che rappresenta il progetto di Bergamo e Brescia Capitale italiana della Cultura 2023.

Si tratta di due portali immersivi che uniranno le due città permettendo un’interazione diretta e proponendo un’innovativa esperienza a tutti coloro che li attraverseranno. "Un’opera facile da raccontare, ma non facile da realizzare – prosegue Gori – Abbiamo riunito tantissime aziende che si sono riunite in consorzio e hanno tirato fuori tutte le competenze tecnologiche che c’erano sui nostri territori unite alle risorse che Bper, in primo luogo, e A2A hanno messo a disposizione. Subito dopo Pasqua saremo in grado di inaugurare insieme quest’opera che sarà quello che per l’Expo di Milano è stato l’Albero della Vita. Questo è il punto di inizio per la collaborazione tra le due città che potrà dare grandi frutti ad entrambe".